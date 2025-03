Ilfattoquotidiano.it - “È andata davvero male. Forse dovevo farlo arrestare”: Rick Harrison del reality Affari di Famiglia in lacrime a un anno dalla morte per overdose del figlio

Il protagonista deldi”,, è in lutto per laperdi droga del39 enne Adam, avvenuta a gennaio 2024.“Penso a lui ogni giorno – ha dettoina In Depth With Graham Bensinger – Quando aveva vent’anni, aveva problemi di droga. Ho cercato di aiutarlo l’ho mandato in riabilitazione così tante volte e ogni volta stava benissimo, e poi ci ricascava di nuovo nella droga. La dipendenza di Adam è diventatagrave fino alla sua fataledi fentanyl”.E ancora: “Il fatto è che quando perdi un, ti chiedi sempre ‘cosa diavolo è successo’. È come se ti dicessi continuamente ‘Avrei potuto fare qualcosa?’. E anche in modo ossessivo. Non c’è un giorno in cui non pensi a lui. Penso di aver fattotutto quello che potevo per stargli vicino.