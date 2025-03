Internews24.com - Dumfries Inter, come sta il difensore nerazzurro? Le ultime sull’olandese

di Redazionesta l’esterno? Lesull’infortunio dell’olandese e cosa filtra in vista delle prossime gare In casail quadro sugli infortunati inizia a farsi più delineato. Per quanto riguarda Denzel, l’esterno è alle prese con un infortunio muscolare alla coscia destra,mostrato dai primi accertamenti effettuati in Olanda. Tuttavia, lo staff medicoha deciso che vorrebbe effettuare una valutazione ulteriore del giocatore per determinare in modo più preciso i tempi di recupero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è previsto un controllo per il weekend, quando ildell’sarà sottoposto a nuovi esami diagnostici. Si prevede che l’olandese non giocherà nella partita contro l’Udinese il 30 marzo e nel derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, previsto per il 2 aprile.