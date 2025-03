Quotidiano.net - Due cadaveri trovati in un appartamento di Napoli: forse è omicidio-suicidio

, 21 marzo 2025 - Duein un: scatta l’ipotesi di. Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria hanno scoperto i due corpi senza vita – un uomo di 46 anni e una donna di 52 – riversi a terra in un'abitazione di via don Giovanni Bosco, nel capoluogo campano. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una coppia di origini ucraine residente in zona. La scoperta è stata fatta dalla figlia della coppia, che avrebbe poi avvertito le forze dell’ordine.Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, la quale non esclude la pista dell'. Indagini in corso. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la figlia avrebbe visto la madre riversa a terra con un martello vicino al corpo, poi avrebbe trovato il corpo del padre che si sarebbe impiccato.