Dramma in Campania: omicidio-suidicio, morti marito e moglie

Tempo di lettura: < 1 minutoI cadaveri di un uomo e una donna, una coppia di coniugi, verosimilmente di origini ucraine, sono stati trovati poco fa a Napoli, in un’abitazione di via don Giovanni Bosco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato la quale non esclude l’ipotesi dell’-suicidio.L'articoloinproviene da Anteprima24.it.