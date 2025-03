Dramma a Montecatini | due morti nell’incendio di un appartamento

Leggi su Corrieretoscano.it

– Incendio in un, due.A partire dalle 1.30 della notte fra il 20 e il 21 marzo squadre del comando di Pistoia sono state impegnate a causa dell’incendio in unall’interno di un condominio di 8 piani. L’incendio ha coinvolto un locale adibito a camera di uno degli appartamenti posti al secondo piano. All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, impegnate con due partenze die Pistoia ed un’autoscala, fuoriuscivano le fiamme dalla finestra di una camera e l’incendio è stato affrontato dall’interno e dall’esterno avendone ragione in poco tempo.Purtroppo all’interno dell’sono state rinvenute due persone, un uomo e una donna, decedute a causa degli effetti dell’incendio. Risulta evacuato, in via precauzionale, un nucleo familiare di 3 persone prese in carico dal Comune.