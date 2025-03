Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Jabeur, WTA Miami 2025: orario, ordine di gioco, streaming

Leggi su Oasport.it

E’ tempo di terzo turno ed iniziano i primi scontri tra teste di serie: Jasmine, accreditata del numero 6 del seeding del tabellone principale deiOpendi tennis, affronterà la tunisina Ons, numero 31.Il programma sul Grandstand inizierà alle ore 16.00 italiane, e nel primo match sarà la volta di Jasmineed Ons: sarà il quarto scontro diretto tra le due, con la tunisina in vantaggio per 2-1, anche se l’azzurra ha vinto l’ultimo incrocio, andato in scena a Stoccarda nel 2024.La sfida tra Jasmineed Ons, del torneo WTA 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW, SuperTenniX. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.