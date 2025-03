Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kichenok/Sutjiadi, WTA Miami 2025: orario, ordine di gioco, streaming

Doppio impegno per JasmineaiOpendi tennis: domani, sabato 22 marzo, l’azzurra sarà impegnata dapprima in singolare e, a seguire, dovrà giocare anche in doppio. In coppia con Sara, infatti, le italiane saranno opposte all’ucraina Nadiiaed all’indonesiana Aldila.Il programma sul Court 7 si aprirà alle ore 16.00 italiane, e prevede soltanto match di doppio, cinque in tutto: la sfida tra Sarae Jasmine, coppia numero 3, e l’ucraina Nadiiae l’indonesiana Aldilasarà la quarta in programma.La sfida tra Sara/ Jasminee Nadiia/ Aldila, del torneo WTA 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW, SuperTenniX.