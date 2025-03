Lettera43.it - Dove si comprano i Bitcoin in Italia?

Leggi su Lettera43.it

Pur non avendo corso legale, icosì come tutte le criptovalute possono essere utilizzati inper acquistare o vendere beni o servizi. Secondo la piattaforma Coinmap, infatti, oltre mille attività sparse su tutto il territorio nazionale, dai ristoranti ai negozi di abbigliamento e accessori, accettano il denaro virtuale, con cui effettuare donazioni in beneficenza o puntare ai casinò online. Acquistare le crypto è piuttosto semplice e intuitivo, grazie al supporto di decine di exchange, ossia piattaforme apposite per le operazioni con asset digitali. In varie città si sono diffusi anche gli ATMche, come quelli tradizionali per il denaro legale, permettono di erogare – virtualmente – la crypto o convertirla.comprare iine quali sono i principali exchangeL’exchange Binance (Imagoeconomica).