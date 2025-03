Tpi.it - Dove Cameron: “Io e Damiano David siamo una coppia normale, alle 18 siamo già in pigiama davanti alla tv”

Tra le coppie più glamour di Hollywood,sono, in realtà, unanormalissima: lo ha rivelato la stessa attrice e cantante durante un’intervista a The Rundown di E! News. Sulla loro relazione, l’interprete ha affermato: “Ci stiamo solo godendo il fatto di essere unapiuttosto riservati”. Poi ha rivelato: “18già inche guardiamo una puntata della serie Lost“.Surivela: “Il mio attuale compagno mi ha mostrato tutte le mie possibilità e gli obbiettivi che potevo raggiungere e come poter accettare tutto questo e volermi bene. È stato davvero illuminante per me. Se guardomie relazioni precedenti mi rendo conto di come tutto sia diverso ora. Del fatto che ho una relazione sana e di come io riesca a cantare e comporre più serenamente”.