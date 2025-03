Dilei.it - Dove Cameron “copia” Damiano, il look scintillante che li lega

Si torna a parlare di, eppure stavolta pare cheDavid non c’entri. O quasi. La cantante era tra gli ospiti del The Tonight Show e per l’occasione ha illuminato tutt’intorno indossando una mise a dir poco abbagliante. Ebbene, seppur in piccola parte, si dice che vi sia un certome con il fidanzato. In che modo? Ve lo sveliamo nelle prossime righe.Tutto sulabbagliante dial “The Tonight Show”: segreto svelatoCome oramai tutti sanno,David ha da tempo lasciato l’Italia per stabilirsi in America, e questo non soltanto per facilitare la sua carriera da solista. In quel di Los Angeles, infatti, avrebbe trovato l’amore: l’ex frontman dei Måneskin e– attrice e cantante statunitense – sono usciti allo scoperto dopo un primo periodo in cui hanno preferito mantenere segreta la propria relazione, e si può dire che ora siano la coppia del momento.