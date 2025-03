Lanotiziagiornale.it - Doppio allarme di Bce e Istat: con i dazi Usa crollano crescita ed export

Non bastano gli allarmi della Bce né quelli dell’. Per il governo italiano aidi Donald Trump si deve rispondere con cautela. Nessuno scontro, ma solo prudenza e dialogo. Insomma, se l’obiettivo degli Stati Uniti è distruggere l’economia europea, ben venga. Pur di non indispettire il nuovo alleato delle destre sovraniste, l’esecutivo continua a ignorare ogni. E mentre Bruxelles si prepara allo scontro, Roma chiede di evitarlo.L’della Bce suigiù dello 0,3%Eppure c’è molto di cui preoccuparsi, come dimostra l’analisi della Bce presentata in commissione Economia all’Europarlamento dalla presidente Christine Lagarde: “L’analisi della Bce suggerisce che una tariffa statunitense del 25% sulle importazioni dall’Europa ridurrebbe ladell’area dell’euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno”.