Napolitoday.it - Doppia vincita al 10eLotto a Napoli: le ricevitorie vincenti

Leggi su Napolitoday.it

Ilsorride nuovamente alla Campania. Nella nostra regione sono stati infatti vinti, come riporta Agipronews, 27mila euro.In particolare, ale vincite sono state: 10mila euro in via Carlo De Marco (con un 5), e 7mila euro ain viale Colli Aminei (con un 3 'Oro').