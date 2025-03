Arezzonotizie.it - Doppia festa per le Acli di Arezzo: nuova sede e ottantesimo anniversario

Leggi su Arezzonotizie.it

per ledi. La data fissata sul calendario è sabato 29 marzo quando, a partire dalle 14.45, è in programma la cerimonia per il taglio del nastro dellain via Montefalco 3/7 e l’apertura del percorso annuale di eventi per celebrare l’