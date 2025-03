Unlimitednews.it - Doppia data di Zucchero al Circo Massimo per il tour ‘Overdose d’amore’

ROMA (ITALPRESS) – A due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla,torna live a Roma e per la prima volta nella sua carriera sarà protagonista assoluto al, aggiungendo così un nuovo capitolo memorabile alla sua straordinaria storia artistica. Per due notti indimenticabili – il 23 e 24 giugno – l’iconica cornice dall’inestimabile valore storico si trasformerà in un grande tempio della musica live per regalare al pubblico uno show mozzafiato e di grande musica dal vivo. I biglietti per i due live show, organizzati da Friends & Partners e The Base, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Le date aldi Roma sono in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.