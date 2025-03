Fanpage.it - Dope Thief, Peter Craig: “Stanco dei criminali come Walter White. Vi svelo il film che preferisco di mia madre Sally Field”

“Mi dissero che non avrei sfondato perché scrivevo storie intime” ci racconta l'acclamato sceneggiatorein occasione dell'arrivo su Apple TV+ della sua serie. Il figlio d'arte, suaè l'attrice due volte premio Oscar, èdi "storie alla Breaking Bad in cui hai persone buoneche poi vengono trasformate in mostri feroci e spietati".