Donne in marcia: dalla lotta per il voto alla conquista dei diritti

Arezzo, 21 marzo 2025 –inper ildeiLunedì 24 marzo alle 21 a Palomar , si terrà un incontro con l’onorevole Rosy Bindi per riflettere su come laper il diritto disia stata solo l’inizio di un lungo cammino verso la piena parità di. L’evento è organizzato da Unicoop Firenze sezione di San Giovanni Valdarno insieme al comune San Giovanni Valdarno dedica l’intero mese di marzo alle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, con un ricco programma di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio. L’obiettivo è quello di stimolare la riflessione e il confronto sul ruolo della donna nella società, valorizzando il percorso di emancipazione e le sfide ancora aperte per il raggiungimento della piena parità di genere.