Donnarumma rivela alla Rai | San Siro per me è speciale ho il cuore a Milano

di Redazione, il capitano della Nazionale italiana ha parlato nel post partita dopo la sconfitta contro la Germania in Nations LeagueIl portiere del Paris Saint Germain e capitano della Nazionale italiana (in passato accostato anche anche all’Inter) Gigioha commentato la sconfitta degli azzurri nei quarti d’andata di Nations League contro la Germania. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex Milan ai microfoni della Rai.LE PAROLE DI GIANLUIGISULLA PARTITA- «Siamo dispiaciuti, potevamo evitare il secondo gol. Ma ci portiamo a casa una grande prestazione, con tante opportunità create. Potevamo fare meglio durante la porta. Penseremo a cosa fare per fare meglio nel ritorno. La Germania ha grande qualità e riescono a palleggiare. Ci siamo difesi bene. Mi spiace per i gol incassati, ma la squadra è viva.