Donnarumma | Ho il cuore a Milano sempre bello giocare qui L’Inter alla finestra | Primapagina

2025-03-21 00:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:Getty e Calciomercato.com Paolo D’Angelo 2 ore fa 1 L’Italia ha perso 2-1 la gara di andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Al termine della sfida, il portiere della Nazionale Gianluigiha analizzato la partita ai microfoni della Rai e si è soffermato anche sul ritorno a San Siro, movimentando le voci di calciomercato: “Venire qua èspeciale, San Siro è uno stadio unico e questo me lo porteròcon me. Sono cresciuto qui, ho il. Grazie a chi mi sostiene da“.