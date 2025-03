Tg24.sky.it - Donna morta in mare a Cagliari, il secondo corpo è del fidanzato

È di Paolo Durzu, 33 anni, ilrecuperato in tarda mattinata dai vigili del fuoco tra gli scogli di Cala Fighera, un anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a, a circa 15 metri dal punto in cui mercoledì era stato ripescato il cadavere della sua fidanzata, la 29enne Manola Mascia. Lo hanno riconosciuto i genitori che per tutta la mattina hanno seguito le difficile operazioni di recupero della salma a causa delle avverse condizioni del, con onde alte due metri mezzo. Nel pomeriggio è previsto il riconoscimento ufficiale nella sala mortuaria dell'ospedale Brotzu.