Donna aggredita e legata in casa: rapina shock a Palazzo del Pero

tori fuggono con pochi euro e una collana d’oro. Indagini in corso.Si è trattato di una vera e propriaquella avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 20 marzo adel, frazione del Comune di Arezzo. Due malviventi con il volto coperto sono entrati nell’abitazione di unasola, immobilizzandola con del nastro adesivo per pacchi.Dopo averla minacciata eai polsi e alle caviglie, itori si sono dati alla fuga con una catenina d’oro e qualche decina di euro, lasciando la vittima in stato di. Solo dopo essersi liberata, laè riuscita a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Arezzo, che hanno avviato le indagini.L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme per la sicurezza nella zona, già colpita da furti e tentativi di effrazione nelle ultime settimane.