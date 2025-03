Dayitalianews.com - Donna 44enne trovata senza vita in casa a Portopalo: indagini in corso

Resta avvolta nel mistero la morte di unadi 44 anni,priva dinella sua abitazione a, un piccolo comune in provincia di Siracusa. Il corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 marzo, da un familiare che, accortosi della drammatica situazione, ha subito allertato i carabinieri della compagnia di Noto.Ipotesi e accertamenti: si indaga sulle cause del decessoLe forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul posto, hanno avviato un’inchiesta per ricostruire le ultime ore didella vittima e chiarire le cause della sua morte. Al momento, non è esclusa nessuna pista: si valuta sia l’eventualità di un decesso naturale, magari legato a problemi di salute pregressi, sia altre possibili circostanze.Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per capire se lasoffrisse di patologie non diagnosticate, che potrebbero aver avuto un ruolo determinante nel tragico epilogo.