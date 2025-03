Lettera43.it - Donald Trump: «Accordo sull’Ucraina, abbiamo definito le linee guida»

ha dichiarato dallo Studio Ovale di aver stabilito «leprincipali dell’» a seguito dei suoi colloqui con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ribadendo il ruolo centrale degli Stati Uniti nella Nato, ha aggiunto: «La Nato è forte ma senza di noi non sarebbe la stessa», sottolineando inoltre che gli alleati «devono trattarci bene». Nel frattempo, proseguono le discussioni su un possibile meccanismo di sicurezza per Kyiv, che potrebbe includere l’intervento delle Nazioni Unite nelle operazioni di peacekeeping.Ipotesi di quattro livelli di sicurezza per Kyiv: dai caschi blu ai “volenterosi”Fonti vicine al dossier riferiscono che si sta lavorando a un sistema articolato su quattro livelli. La prima linea sarebbe formata dai caschi blu dell’Onu, reclutati da Paesi non europei, che opererebbero in una zona demilitarizzata per monitorare il rispetto della tregua.