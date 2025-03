Palermotoday.it - "Dobbiamo per forza arrenderci al degrado?"

Riceviamo e pubblichiamoOltre a sottolineare nuovamente la presenza di rifiuti e minidiscariche abusive in piazza Beati Paoli, dove in passato erano posizionati i cassonetti, aggiungo che facendo una passeggiata a piedi per le vie del centro vicine come via Malaspina, via Sant'Agostino, via.