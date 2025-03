Sportnews.eu - Djokovic è sicuro: “Posso ancora vincere”

Il serbo arriva da un periodo molto negativo: qualcuno ha sentenziato che la sua carriera sia al tramonto, ma lui non è assolutamente d’accordoNovakinsieme ad Andy Murray: ora lo scozzese è il suo allenatore (Instagram)Mai punzecchiare un supercampione sull’orgoglio. Men che meno se costui siamo Novak. Il 24 volte campione slam ha dimostrato per tutta la sua carriera di ribaltare pronostici e sentenze sia durante le partite date per perse sia quando sembrava trovarsi all’interno di un tunnel senza luce. E anche se ora, va detto, la situazione appare un po’ diversa, il serbo ha voluto mettere le cose in chiaro. Dopo il successo alle Olimpiadi, unico trofeo che mancava nel suo smisurato palmares, il suo rendimento è calato notevolmente, tanto che in molti hanno ipotizzato che la sua carriera sia ormai al tramonto.