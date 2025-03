Internews24.com - Dimarco Inter, come sta il terzino nerazzurro? Le ultime sul difensore

di Redazione, le condizioni del: lesule cosa filtra in vista delle prossime gareFedericodell’, è attualmente al centro dell’attenzione riguardo alle sue condizioni fisiche. Dopo aver un accusato un risentimento ai flessori della coscia destra dopo Napoli-del 1° marzo, il suo recupero è diventato un tema rilevante per la squadra e i tifosi nerazzurri. Lenotizie indicano che ilsta cercando di ottimizzare il suo ritorno in campo in vista delle prossime sfide e secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe già iniziato a lavorare con il gruppo, ma solo in parte.Nonostante le preoccupazioni iniziali, trapelano segnali di ottimismo per il suo rientro. Tuttavia, lo staff medico dell’continuerà a monitorare attentamente le sue condizioni nel corso dei prossimi giorni per garantire un recupero completo e senza complicazioni.