It.insideover.com - Difesa Usa: Hegseth e Musk tagliano (poco) le spese ma non cambiano la sostanza

A un mese dall’annuncio del segretario dellaUsa Pete, il piano dell’amministrazione Trump per il taglio e la razionalizzazione dellemilitari inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. A far luce sulle intenzioni del Pentagono è un documento rilasciato da funzionari dellastatunitense definito come “informativo”, nel quale si elencano punto per punto quelli che sono le possibili scelte da mettere in campo per ottenere un risparmio di risorse dall’enorme macchina militare statunitense, che può contare su un bilancio complessivo che supera gli 800 miliardi di dollari annuali.I dettagli della visione del capo del PentagonoL’elemento maggiormente significativo della bozza, redatta nel corso dell’ultimo mese dai funzionari dellain coordinamento con quelli del Doge presieduto da Elon, è quello relativo all’accorpamento di alcuni dei principali comandi dell’esercito statunitense sparsi nei diversi continenti.