Ilrestodelcarlino.it - Diciassettenne pestato al Lido di Fano, due giovani agli arresti domiciliari

, 21 marzo 2025 – Eseguita questa mattina un’ordinanza del gip nei confronti di duefanesi appena maggiorenni, che ora si trovano, accusati di aver aggredito, la notte tra il 15 e il 16 febbraio, unaldi. Identificati, per lo stesso episodio, anche due minorenni per i quali procede il tribunale minorile di Ancona. L’accaduto è stato ricostruito questa mattina in Questura a Pesaro durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Procuratore Marco Mescolini, il questore Francesca Montereali, il capo di gabinetto Simone Pineschi, il dirigente della squadra mobile Paolo Badioli e l’ispettore capo del commissariato diRoberto Rossi. I fatti risalgono alla metà del mese scorso, quando un ragazzino fanese è stato minacciato e aggredito da parte di un gruppo di coetanei, mentre si trovava alper trascorrere il sabato sera con gli amici.