Calciomercato.it - Di Lorenzo dopo il KO con la Germania: “Spalletti ci ha fatto i complimenti” | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del difensore del Napoli da San Sirola sconfitta dell’Italia contro la selezione tedescaItalia ribaltata nella ripresa dallaun primo tempo positivo, chiuso in vantaggio grazie alla rete dello scatenato Tonali.Giovanni Diin zona mista – Calciomercato.itOltre a capitan Donnarumma, anche Giovanni Diha analizzato la sconfitta contro i tedeschi nell’andata di Nations League: “Hanno cambiato marcia e atteggiamentol’intervallo, mettendoci in difficoltà. Nel complesso però la squadra haun’ottima prestazione, siamo rimasti dentro la partita fino alla fine e questo è un aspetto importante. Certe gare poi si risolvono negli episodi e loro in questo sono stati più bravi. La partita ci ha detto che ci siamo e possiamo essere fiduciosi per il ritorno“, sottolinea il difensore del Napoli nella zona mista del ‘Meazza’ come raccolto anche dall’inviato di Calciomercato.