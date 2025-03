Juventusnews24.com - Di Livio non ha dubbi sull’infortunio dell’ex Juve: «L’infortunio che gli è occorso è una batosta a livello psicologico. Ora è il momento di fare questo»

di RedazionentusNews24Di, ex calciatore, ha parlatoall’ex: le sue parole fanno presagire uno scenario anche sul suo futuroIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Angelo Disi è espressodi Paulo Dybala. Ecco cos’ha detto l’ex centrocampista sull’attaccante della Roma, con un grande passato nella.PAROLE – «Cambia tantissimo, è una perdita grave. Il Dybala che abbiamo visto con Ranieri in questi due mesi è un giocatore assurdo. È una. Ora è ildi responsabilizzare Soulé e Baldanzi. Le valutazioni in estate andranno fatte anche in virtù del contratto. Fino a qualche mese fa ero più scettico sulla sua permanenza, ma quest’anno mi sono ricreduto. Nella seconda parte di stagione sembrava più reattivo e più forte nelle gambe rispetto al passato.