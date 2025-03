Di chi è quel dna Chiara Poggi il colpo di scena su Stasi e Sempio e il commento di Roberta Bruzzone

Leggi su Caffeinamagazine.it

A quasi vent’anni dall’omicidio di, la criminologatorna ad analizzare in profondità il caso che sconvolse Garlasco e l’Italia intera. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero,, volto noto della trasmissione Ore 14 su Rai 2, ha ricostruito il complesso intreccio di elementi che portarono alla condanna definitiva di Alberto, respingendo le ipotesi di complotti e rilanciando un messaggio chiaro: “Non fu una macchinazione, ma una sequenza di errori e sviste”. Secondo, l’elemento chiave che ha inciso sulla condanna è stato il risultato della perizia sulla camminata disposta nel secondo grado d’appello, che smentì scientificamente quanto emerso nelle fasi precedenti. “Si è dimostrato che, sefosse davvero entrato in casa, non avrebbe potuto evitare di sporcare le scarpe di sangue.