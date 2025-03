Ilfattoquotidiano.it - Devo ringraziare Meloni: parlando di Ventotene, ha fatto capire alle opposizioni da dove ripartire

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Finalmente un po’ di pathos. Non è una parolaccia, come direbbe qualcuno, ma un termine tecnico della retorica greca (di origine peripatetica) che indica l’insieme di passionalità, concitazione e grandezza proprio della tragedia umana. E diciamolo, ultimamente nelle discussioni politiche, manca completamente: manca, cioè, quella passione, quel vero sentimento spinto da ideali e valori ben saldi che coinvolgono e toccano gli animi più profondi degli individui.Fino ad oggi siamo circondati da vuote analisi personalistiche di alcuni politicanti che pensano semplicemente al proprio grado di consenso interno. Un narcisismo politico di nuova generazione, nato e involuto di pari passo con l’innovazione tecnologica e dei relativi mezzi di comunicazione, ossia i devastanti social. Ormai, tutto è legato alla velocità ma soprattutto alla superficialità del messaggio che si vuole trasmettere solo per catturare l’attenzione distratta del potenziale elettore.