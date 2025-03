Sport.quotidiano.net - Derby della Ravegnana, le storie. Da bomber Magheri al prof Landi. Novantanove sfide da amarcord

Domenica al ‘Morgagni’ andrà in scena ilnumero 100. I 99 fin qui giocati hanno, ciascuno, una storia da raccontare, un personaggio da mettere in vetrina, un episodio da ricordare. Anzitutto, il bilancio complessivo dellegiocate in campionato, che parla a favore del Forlì, capace di vincerne 39. Al Ravenna ne sono andati 33, mentre i pareggi sono stati 27. Ironia del destino, il primocoincide con la prima partita del Ravenna di cui si abbia notizia. Sul ‘Ravennate’ del 20 aprile 1913 si dava appuntamento alle 16, in piazza d’armi, per una partita contro il Foot-Ball di Forlì. Tra l’altro, quel match amichevole, di cui non si hanno altri dettagli, segna convenzionalmente la data di fondazione del calcio ravennate. Il primo‘vero’ si giocò invece 105 anni fa, il 4 aprile 1920, valido per la ‘Targa Romagna’, e il Forlì lo vinse 3-0.