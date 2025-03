Quotidiano.net - Depilazione duratura senza stress: Philips Lumea Serie 8000 con tecnologia IPL per una rimozione indolore in SUPER OFFERTA

Leggi su Quotidiano.net

è un'azienda molto versatile e che fa proprio della versatilità una delle sue migliori caratteristiche e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 36% sul, il dispositivo diIPL che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 359,99€. Approfittane subito e non perdere quest'occasione. Acquistainpromo: ecco le caratteristiche di questo device Questo dispositivo di epilazioneIPL impedisce la ricrescita dei peli per godere di 18 mesi di pelle liscia e depilata e di una riduzione dei peli delle gambe fino al 92% in soli 3 trattamenti. Il trattamento va effettuato ogni 2 settimane per iniziare, poi solamente una volta al mese, quindi la metà dei trattamenti rispetto agli altri marchi; per la parte inferiore di entrambe le gambe sono sufficienti 8/9 minuti.