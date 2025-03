Liberoquotidiano.it - Demenza, 8 ore di sonno e l'indizio della malattia: il nuovo studio ribalta tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se dormite 8 ore ma ciononostante durante il giorno avvertite un senso di torpore elenza, questo potrebbe essere un segnale da non sottovalutare. Di più: potrebbe essere l'di una forma dilatente. Intendiamoci: un riposo lungo e senza interruzioni è un toccasana per il corpo e la mente, che sulla carta dovrebbe garantire un rendimento psicofisico ottimale per lunghi tratti del giorno. Ma unodell'UniversitàCalifornia, di cui rende conto il sito del tabloid britannico Daily Mail, ha ora scoperto un legame tra lalenza diurna e un rischio doppio dinelle donne anziane. La ricerca, spiega il dottor Yue Leng, epidemiologo specializzato proprio nella connessione trae neurodegenerazione negli anziani che ha fatto parte del team di lavoro, "ha scoperto che i problemi delpotrebbero essere strettamente correlati all'invecchiamento cognitivo e potrebbero fungere da marcatore precoce o fattore di rischio per lanelle donne ottantenni".