Ilrestodelcarlino.it - Dell’Aquila e numeri record. In due mesi 15mila spettatori

da, per un Teatrosempre più punto di riferimento e motore culturale della città e del territorio. Sono stati 15 mila gli, in due, ovvero dal periodo successivo all’Epifania fino a domenica scorsa 16 marzo, che hanno assistito nell’insieme ai vari spettacoli proposti, dalla prosa alla musica classica, dal teatro per ragazzi al musical. Un numero potente lo definisce il sindaco Paolo Calcinaro: "Sono gliche il nostro teatro ha accolto negli ultimi dueeccezionali, senza contare i convegni, ma legati ai soli spettacoli. Non è solo un vanto culturale, commenta il primo cittadino, ma è anche economia reale: quindicimila presenze in centro che possono consumare, conoscere la città o, per gli eventi pomeridiani, anche acquistare. In un periodo storicamente di 'bassa'.