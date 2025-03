Tg24.sky.it - Delitto di Garlasco, si cerca il Dna di Andrea Sempio sui nuovi reperti

Proseguono le indagini suldi, analizzati dal Ris di Parma, potrebbero fornire elementi inediti suldi Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto Stasi. Recentemente il caso è stato riaperto con l'iscrizione di, amico del fratello della vittima, nel registro degli indagati. Tra ipresi in esame ci sono i tamponi conservati nel Dipartimento di Medicina dell'Università di Pavia e le stringhe delle impronte digitali rilevati nella villetta di via Pascoli a