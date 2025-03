Quotidiano.net - Delitto di Garlasco: la verità è nei dettagli, non nelle illusioni investigative

Neldi, l’ennesima potenziale illusione investigativa ha il sapore acre della nicotina. Diciotto anni dopo, si torna a parlare di un residuo chimico nei capelli di Chiara Poggi, uno che qualcuno prova a trasformare nella firma di un assassino. Ma la tossicologia forense non si presta ai giochi di prestigio: la nicotina può restare impressa nel cuoio capelluto per mesi, persino anni. Una perizia del 2008 lo aveva già chiarito: Chiara era esposta al fumo passivo. Chi fumava però abitualmente accanto a lei? Il padre. Il Rasoio di Occam non lascia spazio alle deviazioni: la spiegazione più semplice e logica è quasi sempre quella giusta. C’è evidentemente chi ha bisogno di un’altra storia, di un nuovo colpevole, di un’altra pista. E così, arriva anche un testimone. Diciotto anni dopo.