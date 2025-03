Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, 18 anni tra dubbi e suggestioni: il netturbino, la biondina in bici e il timido davanti a casa Poggi visto dal maestro di musica

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 21 marzo 2025 – Se dopo diciottodaldi Chiarail Dna è tutt’altro che un elemento univoco per garantire la colpevolezza o l’innocenza di un individuo, più ancora lo sono le parole dei testimoni. In una vicenda dove il clamore e la voglia di partecipare hanno creato non pochi rischi di inquinamento dell’inchiesta, almeno altrettanti ne hanno provocati gli errori compiuti nei primi rilievi sulla scena del crimine. E poi i testimoni, creduti e ritenuti preziosi, ma le cui parole sono servite una volta per assolvere e l’altra per condannare, testimoni considerati inattendibili, che fin dalle prime fasi hanno raccontato fatti importanti, ma non sono stati benedetti dai riscontri o dalla considerazione dei giudici. IlIl primo a cadere sotto la scure di una sentenza è un uomo che oggi ha poco meno di cinquant’e ai tempi 31.