Delio Rossi su Politano e l'Italia: "Serve più costanza"

, un giocatore intelligente ma discontinuoL’allenatoreha espresso il suo parere su Matteodurante un intervento a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. L’esterno del Napoli, secondo, sta mostrando una crescita significativa, adattandosi a un ruolo diverso rispetto al passato. “è un calciatore molto intelligente, si sta adattando e si è evoluto”, ha spiegato l’ex tecnico di Lazio e Palermo. Tuttavia, ha sottolineato come il giocatore fatichi a mantenere una continuità di rendimento nel lungo periodo.Questa discontinuità è un aspetto comune a molti calciatori, ma nel caso didiventa un fattore determinante per la squadra. “Magari ci fossero più giocatori come lui – ha aggiunto– ma è chiaro che quando un esterno cala di rendimento, devi avere un’alternativa valida”.