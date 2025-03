Ilrestodelcarlino.it - Delfino spiaggiato a Rimini, recuperata la carcassa: cos’è successo

, 21 marzo 2025 – Una triste scoperta è stata fatta stamattina sulle spiagge diquando tra la sabbia è stata avvistata ladi un. Si tratta di un esemplare della specie tursiope (Tursiops truncatus ndr.) che si è, deceduto, all’altezza del bagno 44 di Marina Centro, nelle vicinanze di piazzale Tripoli. Diversi operatori della Fondazione Cetacea onlus e della Capitaneria di Porto disono quindi intervenuti sul posto, collaborando per recuperare lae metterla in sicurezza. Il corpo dell’animale verrà recuperato nei prossimi giorni dal Cetacean strandings Emergency Response Team dell’Università di Padova, che compirà la necroscopia e le altre indagini necessarie per valutarne le cause di morte. Dai primi rilievi da parte del personale esperto della Fondazione Cetacea si tratterebbe di un giovane maschio di circa 2 metri e mezzo di lunghezza che non presenta ferite evidenti.