Dea, ansia per Retegui. Lesione all’adduttore. Fiorentina a rischio

muscolare di primo gradolungo di destra". Non un semplice risentimento. Il referto degli esami a cui si è sottoposto ieri Matteoè un pensiero in più per Gasperini. L’Atalanta spera di recuperare il suo cannoniere in tempo per la trasferta di domenica 30 a Firenze. Per infortuni analoghi, nell’ultimo bimestre, prima Maldini e poi Hien sono stati fuori circa 20 giorni. Ma i recuperi per queste lesioni muscolari sono da valutare giorno per giorno. Difficile, non impossibile, chepossa esserci al Franchi dove l’Atalanta andrà a cercare una vittoria fondamentale per tenere ancora aperta la lotta scudetto. E senzaservirebbe davvero un’impresa perché il cannoniere da 22 gol in 27 gare di campionato, una media di un gol ogni 76 minuti giocati, ha un peso specifico decisivo per l’attacco nerazzurro.