Internews24.com - De Winter Inter, il piano dei rossoblù tra asta e prezzo per l’estate. I dettagli

Leggi su Internews24.com

di RedazioneDe, ildeiper il giocatore olandese traper. Isulla situazioneIl calciomercatopare abbia messo nel mirino un altro promettente giocatore da portare a Milano per fargli vestire la maglia nerazzurra. Si tratta di De, il difensore del Genoa infatti piace molto al club di Viale della Liberazione e sarebbe una valida mossa per incrementare il potenziale della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La lista delle pretendenti a cui piace il classe 2002 si è infoltita e figurano anche due club di Serie A.Giungono novità importanti circa il giocatore olandese: Desta facendo una grande stagione, e ciò accende l’esse dalle varie big in vista della sessione estiva. Secondo quanto raccolto da CalcioGenoa.