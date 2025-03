Ilnapolista.it - De Siervo: «Pirateria? Aspettiamo che la Finanza commini le multe da 5mila euro agli utenti del pezzotto»

Luigi De, riconfermato come amministratore delegato della Serie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.Leggi anche: Detifa contro le italiane in Champions: «Più ce ne vanno, peggio è per la Serie A»De: «Non basta produrre contenuti in lingua inglese»De, ci spiega l’itinerario per la valorizzazione del prodotto calcio?«Abbiamo messo la tecnologia al servizio dei contenuti per standardizzare il livello di immagine. Ci serviamo di registi che seguono le stesse direttive, guidati da un tutor che proviene dalla Premier League. In pratica non offriamo solo la narrazione classica con la camera 1, che segue lo sviluppo del gioco. In aggiunta abbiamo inserito un numero maggiore di telecamere per offrire un racconto più cinematografico dell’evento, che indugi maggiormente sui protagonisti».