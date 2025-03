Juventusnews24.com - De Paola “esonera” Thiago Motta: «Fase critica per la Juve, solo quei due allenatori possono rilanciare i bianconeri»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Desicuro: «duela». Il giornalista pensa già al dopoA TMW Radio, Paolo Deha parlato così della panchina della. Il suo commento sui.DE– «È unae incerta, sbilanciarsi è difficile. Andando avanti con alti e bassi si rischia di uscire anche dal quarto posto, la cosa più preoccupante è l’idea di traghettatore che arriverebbe a che condizioni? Non potrebbe aver alcun ascendente sullo spogliatoio, a meno che non abbia una forza tale da poter immaginare un impegno anche per la prossima stagione. Sarebbe però un ripiego, a questo punto deve essere fondamentalequesta squadra, che dopo aver aspettato tre anni può aspettare il quarto anno ma poi deve iniziare con un allenatore consolidato.