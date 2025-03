Juventusnews24.com - De Grandis critico: «Thiago Motta sbaglia a cambiare sempre formazione. Su Vlahovic penso questo»

A Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del momento della Juventus. Così sui bianconeri e sulle scelte di Thiago Motta.

DE GRANDIS – «Il fatto di cambiare in ogni gara la formazione su uno schieramento in divenire, che deve trovare i suoi riferimenti, è secondo me sbagliato in senso assoluto, al di là dei giocatori scelti. Tridente pesante contro il Genoa? Può essere un'idea, ma sarebbe comunque un'inversione a U perché si passerebbe da un Vlahovic che non viene inserito in campo nemmeno per mezzo tempo, a Vlahovic che diventa titolare nel tridente e il grande guaritore».