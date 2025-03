Ilfattoquotidiano.it - Ddl Sicurezza, l’appello a Mattarella dei familiari delle vittime delle stragi: “Fermi la norma sullo scudo ai servizi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non possiamo assolutamente accettare che, in nome di una generica “tutela dellanazionale”, si possano in realtà mettere a repentaglio libertà e diritti dei cittadini”. Lo scrive il Coordinamentoassociazioni dei, commentando il via libera in Commissione al Senato del ddl– già approvato alla Camera – e in particolare del suo articolo 31, che amplia a dismisura i poteri deisegreti, consentendo tra l’altro agli agenti sotto copertura di dirigere e guidare organizzazioni terroristico-eversive (e non più solo di parteciparvi). Unache il Coordinamento aveva già definito una “licenza criminale“ fornita agli apparati di intelligence, chiedendo di poter intervenire in audizione di fronte alle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali di palazzo Madama, che stavano esaminando il testo.