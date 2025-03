Gamberorosso.it - Dazi Usa? Il ministro Tajani presenta il piano B per l'export agroalimentare italiano

Lasciare gli Stati Uniti sarebbe «un errore», ma il clima di guerra commerciale che si è creato trae Ue impone all'Italia di trovare mercati alternativi. Ile vice premier Antonioè stato molto chiaro a Roma: sebbene una delegazione tecnica del ministero degli Esteri sia già stata inviata a Washington per cominciare ad affrontare la questione dei, bisogna «tutelare l'delle imprese italiane». Nasce da questi presupposti ild'azione per l'to venerdì 21 marzo, a Villa Madama.Gli obiettivi deldiLo scopo delè l’accelerazione dell’grazie a una strategia di promozione integrata tra i vari attori del Sistema Italia (Ice, Simest, Sace e Cassa depositi e presiti), focalizzata su Paesi ad alto potenziale e settori di punta del Made in Italy.