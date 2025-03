Lapresse.it - Dazi Usa, allevatori preoccupati: “In pericolo il pecorino romano”

Glidi pecore e i produttori di formaggio italiani temono che l’aumento deiUsa proposti dall’amministrazione Trump possa danneggiare gravemente l’esportazione di prodotti lattiero-caseari italiani negli Stati Uniti. Secondo un recente report pubblicato dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori uno dei principali sindacati della categoria in Italia, oltre il 50% della produzione tradizionale diviene esportata in America ed è maggiormente prodotta in Sardegna. “Sono 8.500 le aziende che producono. Abbiamo un fatturato economico di 160 milioni di euro”, ha spiegato l’allevatore di pecore e rappresentante sindacale della CIA Italo Pulcini. “La nostra preoccupazione è che se idovessero essere del 25% questo export potrebbe subire una perdita economica stimata in circa 35 milioni di euro”, ha aggiunto.