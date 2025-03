Secoloditalia.it - Dazi, Tajani presenta il piano export: “Bene il rinvio della Ue. Guardiamo a nuovi mercati ma gli Usa restano centrali”

Dai negoziati di pace sull’Ucraina, daldi difesa europea alle contromisure aiUsa, dal Medioriente al Venezuela. Tanti i nodi di politica estera affrontati dal ministro Antonioche oggi a Villa Madama hato il nuovoitaliano. All’indomanidecisione di Bruxelles di rinviare l’entrata i vigore deinei confronti degli Stati Uniti,conferma la sua soddisfazione per la linea del pragmatismo e non del braccio di ferro, sostenuta dal governo.ilad aprile delle contromisure Ue“Noi facciamo una politica commerciale che ha come obiettivo quello di arrivare alla finelegislatura a un’esportazione di 700 mila euro“. Così l’inquilinoFarnesina in un punto stampa prima dell’inizio del convegno sul “d’azione per l’italiano’.