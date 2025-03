Uominiedonnenews.it - Day Dreamer, Anticipazioni: Sanem Scopre La Verità E Ferisce Can!

In Day– Le ali del Sogno, la storia si complica trae Can. Gelosie, rivelazioni e un nuovo scandalo mettono a rischio il loro rapporto. Scopri cosa accadrà!Day– Le ali del Sogno: tensioni, segreti e gelosie trae CanLe vicende di Day– Le ali del Sogno si fanno sempre più intricate, soprattutto per, che si ritrova coinvolta in una serie di situazioni complicate sia sul fronte sentimentale che professionale. Il rapporto con Can è sempre più teso, e la presenza di Fabri aggiunge ulteriore caos nella vita della ragazza. Prima di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, diamo un rapido sguardo agli eventi che ci hanno portati fin qui.e Can: un’attrazione sempre più evidenteDopo il tuffo in piscina,si ritrova ad asciugare i suoi vestiti a casa di Can, ma viene sorpresa dal fotografo, dando vita a un acceso battibecco.